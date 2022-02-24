Прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку

Борис Джонсон сказав, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена

«Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися», – переконує Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час виступу у парламенті, пише Sky News.

Джонсон сказав, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена.

За його словами, авіакомпанії «Аерофлот» заборонять польоти до Британії, а щодо техніки, що продається в Росію, буде запроваджено «жорсткий експортний контроль».

Аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі, заявив прем'єр. «Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися», – додав він.

Кого торкнуться санкції:

проти ВТБ вводяться блокуючі санкції, активи банку країни будуть заморожені;

санкції також вводяться проти «Аерофлоту», йому закрито доступ на територію Великої Британії;

обмежуються суми, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках;

під персональні санкції потрапили олігархів Кирила Шамалова, Дениса Бортнікова, Петра Фрадкова;

Британія забороняє експорт до Росії продукції подвійного призначення, зокрема високотехнологічної;

під санкції також потрапили ОАК, ОСК, «Уралвагонзавод» та «Ростех».

Ще уряд Британії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, активи якого становлять 154 млрд фунтів стерлінгів.

До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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