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    Економіка та фінанси

    Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу

    Президент України вимагає від французького лідера&nbsp;дієвих кроків щодо зупинки агресора - Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу
    Президент України вимагає від французького лідера дієвих кроків щодо зупинки агресора
    архівне фото з відкритих джерел

    Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході

    Президент України Володимир Зеленський вимагає від іноземних партнерів відключити Росію від системи міжнародних платежів Swift, а також запровадити безпольотну зону над Україною. Про це глава держави написав у Twitter.

    «Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході. Обговорив всі деталі з Еммануелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від Swift, введення безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків щодо зупинки агресора», – зазначив Зеленський.

    За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.

    Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео).

    Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: ЄС Росія санкції Франція політика Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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    Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу