Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу
Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході
Президент України Володимир Зеленський вимагає від іноземних партнерів відключити Росію від системи міжнародних платежів Swift, а також запровадити безпольотну зону над Україною. Про це глава держави написав у Twitter.
«Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході. Обговорив всі деталі з Еммануелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від Swift, введення безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків щодо зупинки агресора», – зазначив Зеленський.
За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.
Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.
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