Чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift

Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр, які мають міцніекономічні зв’язки з Росією, не хочуть, щоб Swift було включено до нових санкцій

Україна закликає світ відключити Російську Федерацію від системи міжнародних фінансових розрахунків

Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступили проти того, аби відключити Росію від Swift. Сьогодні країни ЄС обговорюють можливість внести до санкційного пакету відключення Росії від Swift через війну в Україні. Проте низка країн-членів блокує це рішення. Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, ЄС поки не визначився з тим, чи слід відключати Росію від глобальної платіжної мережі.

Відключення Росії від Swift зробило б практично неможливим для фінансових установ надсилання грошей у країну або з неї. Це серйозно вплинуло б на російський бізнес із іноземними клієнтами та могло б завдати реальної шкоди економіці країни.

Однак у державах ЄС існує розрив між такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які хочуть, щоб Swift був частиною пакету санкцій, і такими країнами, як Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр, які мають міцніші економічні зв’язки з Росією і не хочуть, щоб Swift було включено до нових санкцій.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає відключити Російську Федерацію від системи міжнародних фінансових розрахунків Swift.

«Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від Swift, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від Swift!» – наголошує глава МЗС.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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