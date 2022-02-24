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    Чеський президент визнав: росіяни божевільні

    Чинний президент Чехії раніше активно озвучував проросійську позицію та підтримував Путіна - Чеський президент визнав: росіяни божевільні
    Чинний президент Чехії раніше активно озвучував проросійську позицію та підтримував Путіна

    «Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився», – заявив Земан

    Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

    «Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився», – заявив він у телезверненні.

    Він додав, що нові обмеження повинні відключити Росію від банківської системи SWIFT, а також виключити країну-агресора з міжнародних платежів.

    Варто зазначити, що чинний президент Чехії раніше активно озвучував проросійську позицію та підтримував Путіна. Однак навіть він зміг прислухатися до здорового глузду, коли Кремль вдався до повномасштабного наступу проти України.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Теги: Росія Чехія ПАРЄ
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    Чеський президент визнав: росіяни божевільні