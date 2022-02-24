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    Думки вголос

    Україні потрібні конкретні та негайні катастрофічні санкції проти Росії

    • Михайло Подоляк

      радник голови Офісу президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україні потрібні конкретні та негайні катастрофічні санкції проти Росії

    Російським лідером рухає ненависть до України, свободи та демократії

    Мовою оригіналу

    В Украине сейчас объединены все политические и общественные силы, церкви, бизнес. Это максимальный момент консолидации нации. Армия сражается очень хорошо, и первоначальные планы России провалились. Государственные учреждения продолжают функционировать.

    Хорошо показывает себя и оружие, которое мы получили от наших партнеров. Русские увидели, что такое Джавелины. Мы взяли первые группы пленных из российских войск, эти русские солдаты не понимают, что они делают в нашей стране.

    Полноценное вторжение началось еще раньше 5 утра. Оккупанты наносят удары по мирным городам, в том числе мужчины и женщины, гибнут простые люди. Очевидно, что российским лидером движет неуместная ненависть к Украине, свободе и демократии.

    Это самый большой вызов Западу и международной безопасности за последние 50 лет. Мир может остановить Россию только в Украине и только сейчас.

    Нам нужны конкретные и немедленные катастрофические санкции против России.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти санкції
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    Україні потрібні конкретні та негайні катастрофічні санкції проти Росії