Україні потрібні конкретні та негайні катастрофічні санкції проти Росії

Російським лідером рухає ненависть до України, свободи та демократії

Мовою оригіналу

В Украине сейчас объединены все политические и общественные силы, церкви, бизнес. Это максимальный момент консолидации нации. Армия сражается очень хорошо, и первоначальные планы России провалились. Государственные учреждения продолжают функционировать.

Хорошо показывает себя и оружие, которое мы получили от наших партнеров. Русские увидели, что такое Джавелины. Мы взяли первые группы пленных из российских войск, эти русские солдаты не понимают, что они делают в нашей стране.

Полноценное вторжение началось еще раньше 5 утра. Оккупанты наносят удары по мирным городам, в том числе мужчины и женщины, гибнут простые люди. Очевидно, что российским лидером движет неуместная ненависть к Украине, свободе и демократии.

Это самый большой вызов Западу и международной безопасности за последние 50 лет. Мир может остановить Россию только в Украине и только сейчас.

Нам нужны конкретные и немедленные катастрофические санкции против России.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.