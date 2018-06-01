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    Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників

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    Протести у Грузії - Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників
    Протести у Грузії

    У своїй заяві Квірікашвілі підкреслив, що «це не той час» для його звільнення

    Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився покидати свій пост на вимогу учасників масової акції протесту у центрі Тбілісі.

    Заява Квірікашвілі була опублікована на сайті грузинського уряду.

    У своїй заяві Квірікашвілі підкреслив, що «це не той час» для його звільнення.

    «Як тільки я буду переконаний, що моя відставка принесе навіть невелику користь країні, то я не буду сумніватися ні миті. Але зараз немає такої ситуації, це не той час», - заявив прем’єр.

    За його словами, на сьогодні важливо зберегти стабільність в Грузії, і «як можна швидше відповісти на питання, які ставить суспільство».

    Квірікашвілі повідомив, що МВС Грузії знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, що стало причиною протестів у країні. Прем’єр зазначив, що він буде брати участь у розслідуванні і особисто проконтролює його хід.

    Нагадаємо, 31 травня у столиці Грузії пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду через незадовільне розслідування правоохоронцями справи щодо вбивства хлопця під час бійки у 2017 році.

    Джерело: 112 Україна

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