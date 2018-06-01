Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників

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Протести у Грузії

У своїй заяві Квірікашвілі підкреслив, що «це не той час» для його звільнення

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився покидати свій пост на вимогу учасників масової акції протесту у центрі Тбілісі.

Заява Квірікашвілі була опублікована на сайті грузинського уряду.

У своїй заяві Квірікашвілі підкреслив, що «це не той час» для його звільнення.

«Як тільки я буду переконаний, що моя відставка принесе навіть невелику користь країні, то я не буду сумніватися ні миті. Але зараз немає такої ситуації, це не той час», - заявив прем’єр.

За його словами, на сьогодні важливо зберегти стабільність в Грузії, і «як можна швидше відповісти на питання, які ставить суспільство».

Квірікашвілі повідомив, що МВС Грузії знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, що стало причиною протестів у країні. Прем’єр зазначив, що він буде брати участь у розслідуванні і особисто проконтролює його хід.

Нагадаємо, 31 травня у столиці Грузії пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду через незадовільне розслідування правоохоронцями справи щодо вбивства хлопця під час бійки у 2017 році.

Джерело: 112 Україна