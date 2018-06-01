Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
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Причиною протестів стало вбивство підлітка під час бійки
В четвер, 31 травня, у столиці Грузії Тбілісі пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду.
Причиною протестів стало вбивство молодого хлопця під час бійки в 2017 році, повідомляє «Грузія.Online».
Учасники мітингів незадоволені результатами розслідування та закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі приєднатися до них.
Thousands outside parliament calling for justice for two teens stabbed to death in #Tbilisi. The father of Davit Saralidze called for the gov to resign and tents are reportedly arriving. The court acquitted the suspects after a controversial investigation https://t.co/jckftfqmmu pic.twitter.com/Pbi1liSQ22— OC Media (@OCMediaorg) 31 травня 2018 р.
Видання «Новини-Грузія» додає, що головний прокурор країни Іраклій Шотадзе подав у відставку на фоні масової акції протесту через справу про вбивство підлітків.
Голова правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Бідзін Іванішвілі заявив, що відставка Іраклія Шотадзе - «абсолютно новий стандарт, затвердження якого було головною метою народної революції під керівництвом «Грузинської мрії».
«Ще раз хочу принести співчуття постраждалим сім'ям і висловити сподівання на те, що правосуддя буде виконано», - заявив він.
Участь в акціях взяло кілька тисяч осіб.
Нагадаємо, 26 травня у Парижі під час протестів проти президента Франції Еммануеля Макрона затримали 43 людини.