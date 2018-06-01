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    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку

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    Протестувальники у Тбілісі - Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Протестувальники у Тбілісі

    Причиною протестів стало вбивство підлітка під час бійки

    В четвер, 31 травня, у столиці Грузії Тбілісі пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду.

    Причиною протестів стало вбивство молодого хлопця під час бійки в 2017 році, повідомляє «Грузія.Online».

    Учасники мітингів незадоволені результатами розслідування та закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі приєднатися до них.

    Видання «Новини-Грузія»  додає, що головний прокурор країни Іраклій Шотадзе подав у відставку на фоні масової акції протесту через справу про вбивство підлітків.

    Голова правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Бідзін Іванішвілі заявив, що відставка Іраклія Шотадзе - «абсолютно новий стандарт, затвердження якого було головною метою народної революції під керівництвом «Грузинської мрії».

    «Ще раз хочу принести співчуття постраждалим сім'ям і висловити сподівання на те, що правосуддя буде виконано», - заявив він.

    За словами Іванішвілі, він з цікавістю стежив за судовим процесом і із самого початку був упевнений, що правосуддя «відбудеться повністю і своєчасно».

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    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку
    Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку

    Акцію протесу у Тбілісі організував Заза Саралідзе - батьком 16-річного Давида Саралідзе, який разом зі своїм однолітком  Леваном Дадунашвілі став жертвою масової бійки підлітків 1 грудня 2017 року на вулиці Хорава в Тбілісі.

    Участь в акціях взяло кілька тисяч осіб.

    Нагадаємо, 26 травня у Парижі під час протестів проти президента Франції Еммануеля Макрона затримали 43 людини.

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