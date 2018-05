Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку

Причиною протестів стало вбивство підлітка під час бійки

В четвер, 31 травня, у столиці Грузії Тбілісі пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду.

Причиною протестів стало вбивство молодого хлопця під час бійки в 2017 році, повідомляє «Грузія.Online».

Учасники мітингів незадоволені результатами розслідування та закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі приєднатися до них.

Thousands outside parliament calling for justice for two teens stabbed to death in #Tbilisi. The father of Davit Saralidze called for the gov to resign and tents are reportedly arriving. The court acquitted the suspects after a controversial investigation https://t.co/jckftfqmmu pic.twitter.com/Pbi1liSQ22