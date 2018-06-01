Тбілісі сколихнули масові протести: головний прокурор Грузії подав у відставку

Причиною протестів стало вбивство підлітка під час бійки

В четвер, 31 травня, у столиці Грузії Тбілісі пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду.

Причиною протестів стало вбивство молодого хлопця під час бійки в 2017 році, повідомляє «Грузія.Online».

Учасники мітингів незадоволені результатами розслідування та закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі приєднатися до них.

«Ще раз хочу принести співчуття постраждалим сім'ям і висловити сподівання на те, що правосуддя буде виконано», - заявив він.

Голова правлячої партії «Грузинська мрія - Демократична Грузія» Бідзін Іванішвілі заявив, що відставка Іраклія Шотадзе - «абсолютно новий стандарт, затвердження якого було головною метою народної революції під керівництвом «Грузинської мрії».

Видання « Новини-Грузія» додає, що головний прокурор країни Іраклій Шотадзе подав у відставку на фоні масової акції протесту через справу про вбивство підлітків.

За словами Іванішвілі, він з цікавістю стежив за судовим процесом і із самого початку був упевнений, що правосуддя «відбудеться повністю і своєчасно».

Акцію протесу у Тбілісі організував Заза Саралідзе - батьком 16-річного Давида Саралідзе, який разом зі своїм однолітком Леваном Дадунашвілі став жертвою масової бійки підлітків 1 грудня 2017 року на вулиці Хорава в Тбілісі.

Участь в акціях взяло кілька тисяч осіб.

Нагадаємо, 26 травня у Парижі під час протестів проти президента Франції Еммануеля Макрона затримали 43 людини.