Прем'єр Іспанії пообіцяв продовжити контролювати Каталонію

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Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой

Відмова від прямого правління відбудеться після того, як політичну кризу в Каталонії буде остаточно вирішено

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує зберегти контроль центрального уряду над Каталонією.

Як пише El Pais, таке рішення стало відповіддю на призначення до нового каталонського уряду ув'язнених та засланих політиків.

Коментуючи ці призначення, Рахой заявив, що відмова від прямого правління відбудеться після того, як політичну кризу в Каталонії буде остаточно вирішено. Нинішні призначення, які на думку Рахоя, загрожують збереженню політичної невизначеності в регіоні, свідчать про те, що до вирішення кризи ще далеко.

Рахой також додав, що такі кроки підтримують і соціалісти – політичні опоненти правлячої партії. А отже – щодо Каталонії у Мадриді присутній консенсус влади та опозиції.

Як відомо, новий глава женералітату Каталонії Кім Торра проігнорував застереження прем’єра Іспанії Маріано Рахоя і включив до уряду двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон.

Нагадаємо, парламент Каталонії у понеділок обрав 55-річного депутата Кіма Торру головою регіонального уряду.

Розвідка Німеччини підтвердила, що Росія підтримувала каталонських сепаратистів.

Джерело: Європейська правда