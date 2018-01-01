Орбан назвав біженців, що прибувають в Угорщину, «мусульманськими загарбниками»

Прем’єр-міністр заявив, що країна не має наміру приймати нових біженців

Біженці, які прибувають в Угорщину, є «мусульманськими загарбниками». Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан в інтерв'ю з німецьким виданням Bild. За його словами, Угорщина не має наміру приймати нових біженців. «Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми вважаємо їх мусульманськими загарбниками», -



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Віктор Орбан

Прем’єр-міністр заявив, що країна не має наміру приймати нових біженців

Біженці, які прибувають в Угорщину, є «мусульманськими загарбниками». Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан в інтерв'ю з німецьким виданням Bild.

За його словами, Угорщина не має наміру приймати нових біженців.

«Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми вважаємо їх мусульманськими загарбниками», - сказав він.

Орбан наголосив, що лише приїжджі шукають більш вигідні умови для життя. Він також висловив упевненість в тому, що прийом біженців лише створює неминучі проблеми для країни.

«Ми вважаємо, що велика кількість мусульман неминуче веде до появи паралельних суспільств. Ми цього не хочемо. І ми не хочемо, щоб нас до цього примушували», - сказав він.

Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини спростував звинувачення в тому, що його країна отримує допомогу від Євросоюзу і при цьому не бере на себе відповідальність по прийому біженців.

«Це справедлива компенсація за те, що ми відкрили свій ринок для конкуренції. Це не має нічого спільного з проблемою біженців», - сказав Орбан.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року учасники саміту Європейського Союзу (ЄС) не досягли прогресу в обговоренні міграційної політики. За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, перед європейськими політиками стоїть «чітке завдання» до червня 2018 року продовжувати роботу над вирішенням цієї проблеми.