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    В Угорщині визначилися із датою виборів до парламенту

    Fidesz налаштована на повернення конституційної більшості
    Президент Угорщини Янош Адер опублікував заяву, в якій визначена дата проведення цьогорічних виборів до парламенту. Цього разу угорці обиратимуть 199 депутатів Національної Асамблеї 8 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на місцеву державну агенцію МТІ. Видання Politico прогнозує, що правляча партія
    • Сьогодні, 13:10
    • Розсилка
    Парламент Угорщини
    Парламент Угорщини

    Fidesz налаштована на повернення конституційної більшості

    Президент Угорщини Янош Адер опублікував заяву, в якій визначена дата проведення цьогорічних виборів до парламенту. Цього разу угорці обиратимуть 199 депутатів Національної Асамблеї 8 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на місцеву державну агенцію МТІ.

    Видання Politico прогнозує, що правляча партія Fidesz намагатиметься повернути собі конституційну більшість із 2/3 голосів, яку було втрачено після довиборів 2015 року. Для цього Віктор Орбан активно працює із закордонними угорцями, які живуть в сусідніх країнах (Словаччина, Україна, Румунія) для отримання необхідної кількості голосів.

    В той же час ультранаціоналісти із партії Jobbik намагаються відмежуватися від свого неоднозначного іміджу для посилення привабливості в очах електорату. Однак партія має виплатити до 2 млн. євро штрафу за незаконне фінансування. Це значно зменшує шанси на проведення успішної кампанії. В той же час соціалісти, які займають третє місце в рейтингах опитування громадянської думки, виступають за ідею союзу із партією Jobbik для того, щоб завдати поразки правлячій партії Fidesz. 

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