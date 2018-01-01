В Угорщині визначилися із датою виборів до парламенту

Fidesz налаштована на повернення конституційної більшості

Президент Угорщини Янош Адер опублікував заяву, в якій визначена дата проведення цьогорічних виборів до парламенту. Цього разу угорці обиратимуть 199 депутатів Національної Асамблеї 8 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на місцеву державну агенцію МТІ. Видання Politico прогнозує, що правляча партія



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Парламент Угорщини

Fidesz налаштована на повернення конституційної більшості

Президент Угорщини Янош Адер опублікував заяву, в якій визначена дата проведення цьогорічних виборів до парламенту. Цього разу угорці обиратимуть 199 депутатів Національної Асамблеї 8 квітня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на місцеву державну агенцію МТІ.

Видання Politico прогнозує, що правляча партія Fidesz намагатиметься повернути собі конституційну більшість із 2/3 голосів, яку було втрачено після довиборів 2015 року. Для цього Віктор Орбан активно працює із закордонними угорцями, які живуть в сусідніх країнах (Словаччина, Україна, Румунія) для отримання необхідної кількості голосів.

В той же час ультранаціоналісти із партії Jobbik намагаються відмежуватися від свого неоднозначного іміджу для посилення привабливості в очах електорату. Однак партія має виплатити до 2 млн. євро штрафу за незаконне фінансування. Це значно зменшує шанси на проведення успішної кампанії. В той же час соціалісти, які займають третє місце в рейтингах опитування громадянської думки, виступають за ідею союзу із партією Jobbik для того, щоб завдати поразки правлячій партії Fidesz.