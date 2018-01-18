Прем'єр Нової Зеландії оригінально повідомила про свою вагітність

Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оригінальним способом оголосила в соцмережах, що вона вагітна. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. «Я і Кларк схвильовані, в червні наша команда збільшиться з двох чоловік до трьох. Я буду прем'єр-міністром і мамою», - написала, супроводивши пост фотографією



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Джасінда Ардерн

Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оригінальним способом оголосила в соцмережах, що вона вагітна.

Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

«Я і Кларк схвильовані, в червні наша команда збільшиться з двох чоловік до трьох. Я буду прем'єр-міністром і мамою», - написала, супроводивши пост фотографією двох великих і одного маленького рибальських гачків.

Зазначається, що це перша вагітність Джасінди Ардерн.

Як уточнює New Zealand Herald, обов'язки глави країни протягом шести тижнів після народження дитини буде виконувати заступник Ардерн - Уїнстон Пітерс.

Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року.

Протягом декількох хвилин після її оголошення, сторінка Ардерн в соцмережах були закидані привітаннями.