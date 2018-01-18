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    Прем'єр Нової Зеландії оригінально повідомила про свою вагітність

    Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року
    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оригінальним способом оголосила в соцмережах, що вона вагітна. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. «Я і Кларк схвильовані, в червні наша команда збільшиться з двох чоловік до трьох. Я буду прем'єр-міністром і мамою», - написала, супроводивши пост фотографією
    • Сьогодні, 05:29
    • Розсилка
    Джасінда Ардерн
    Джасінда Ардерн

    Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року

    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оригінальним способом оголосила в соцмережах, що вона вагітна.

    Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

    «Я і Кларк схвильовані, в червні наша команда збільшиться з двох чоловік до трьох. Я буду прем'єр-міністром і мамою», - написала, супроводивши пост фотографією двох великих і одного маленького рибальських гачків.

    Зазначається, що це перша вагітність Джасінди Ардерн.

    Як уточнює New Zealand Herald, обов'язки глави країни протягом шести тижнів після народження дитини буде виконувати заступник Ардерн - Уїнстон Пітерс.

    Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року.

    Протягом декількох хвилин після її оголошення, сторінка Ардерн в соцмережах були закидані привітаннями.

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