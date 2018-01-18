Прем'єр Нової Зеландії оригінально повідомила про свою вагітність
- Сьогодні, 05:29
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Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оригінальним способом оголосила в соцмережах, що вона вагітна.
Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
«Я і Кларк схвильовані, в червні наша команда збільшиться з двох чоловік до трьох. Я буду прем'єр-міністром і мамою», - написала, супроводивши пост фотографією двох великих і одного маленького рибальських гачків.
Зазначається, що це перша вагітність Джасінди Ардерн.
And we thought 2017 was a big year! Clarke and I are really excited that in June our team will expand from two to three, and that we’ll be joining the many parents out there who wear two hats. I’ll be Prime Minister AND a mum, and Clarke will be “first man of fishing” and stay at home dad. I think it’s fair to say that this will be a wee one that a village will raise, but we couldn’t be more excited. I know there will be lots of questions, and we’ll answer all of them (I can assure you we have a plan all ready to go!) But for now, bring on 2018.
Як уточнює New Zealand Herald, обов'язки глави країни протягом шести тижнів після народження дитини буде виконувати заступник Ардерн - Уїнстон Пітерс.
Первісток Джасінди Ардерн має народитися у червні цього року.
Протягом декількох хвилин після її оголошення, сторінка Ардерн в соцмережах були закидані привітаннями.