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    У світі

    Прем'єр Британії Джонсон закинув ногу на стіл на зустрічі з Макроном

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    Зустріч прем'єра Британії та президента Франції відбулася у Парижі - Прем'єр Британії Джонсон закинув ногу на стіл на зустрічі з Макроном
    Зустріч прем'єра Британії та президента Франції відбулася у Парижі
    Фото: Reuters

    Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit - намагався поводитися розслаблено

    Прем’єрміністр Британії Боріс Джонсон під час свого візиту до Парижа 22 серпня у Єлісейському палаці поклав ногу на невеликий столик між ним та президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Як пише «Європейська правда», Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit - намагався поводитися розслаблено.

    Зазначається, що цеформальна поведінка британського лідера може стати новою нормою у часто напруженому світі дипломатії.

    Зрештою, Макрон сам стиснув стегно президента США Дональда Трампа під час зустрічі в Парижі в листопаді.

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    Напередодні президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем'єра Боріса Джонсона скасувати пункт угоди Лондона з Брюсселем, який стосується ірландського кордону.

    Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

    У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».

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