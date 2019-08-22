Прем'єр Британії Джонсон закинув ногу на стіл на зустрічі з Макроном



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Зустріч прем'єра Британії та президента Франції відбулася у Парижі Фото: Reuters

Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit - намагався поводитися розслаблено

Прем’єрміністр Британії Боріс Джонсон під час свого візиту до Парижа 22 серпня у Єлісейському палаці поклав ногу на невеликий столик між ним та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пише «Європейська правда», Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit - намагався поводитися розслаблено.

Зазначається, що цеформальна поведінка британського лідера може стати новою нормою у часто напруженому світі дипломатії.

Зрештою, Макрон сам стиснув стегно президента США Дональда Трампа під час зустрічі в Парижі в листопаді.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем'єра Боріса Джонсона скасувати пункт угоди Лондона з Брюсселем, який стосується ірландського кордону.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».