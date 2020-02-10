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    Прем’р анонсував скорочення державного апарату мінімум на 10%

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    На думку Олексія Гончарука, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною - Прем’р анонсував скорочення державного апарату мінімум на 10%
    На думку Олексія Гончарука, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною

    Частину чиновницьких служб буде перенесено в онлайн, пояснив глава уряду

    У 2020 році в Україні планується скорочення державного апарату щонайменше на 10%.

    Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук в ефірі програми «Факти тижня».

    «В цьому році щонайменше на 10% скоротимо державний апарат. Велика економія нами передбачається за рахунок запровадження IT-інструментів. Тобто частину чиновницьких служб буде перенесено в онлайн», – пояснив глава уряду.

    На думку Гончарука, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною.

    «Держава має бути менш роздутою, більш компактною, але більш ефективною», - додав прем’єр.

    Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.

    За словами прем'єра, він пропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

    Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак

    Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.

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