Прем’р анонсував скорочення державного апарату мінімум на 10%



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На думку Олексія Гончарука, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною

Частину чиновницьких служб буде перенесено в онлайн, пояснив глава уряду

У 2020 році в Україні планується скорочення державного апарату щонайменше на 10%.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук в ефірі програми «Факти тижня».

«В цьому році щонайменше на 10% скоротимо державний апарат. Велика економія нами передбачається за рахунок запровадження IT-інструментів. Тобто частину чиновницьких служб буде перенесено в онлайн», – пояснив глава уряду.

На думку Гончарука, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною.

«Держава має бути менш роздутою, більш компактною, але більш ефективною», - додав прем’єр.

Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.

За словами прем'єра, він пропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.