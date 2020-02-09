Зміни в уряді: Гончарук розповів про розділення міністерств і нового віцепрем'єра
Уряд хоче посилити економічний та соціальний блоки
Кабінет міністрів України може посилити економічний блок новим віцепрем’єром. Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук в ефірі програми «Факти тижня».
«Багато варіантів зараз обговорюється. Ми хочемо посилити економічний блок, бо у нас фокус на залучення інвестицій. Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури», – сказав Гончарук, додавши, що це може бути новий віцепрем’єр.
Також, за його словами, планується посилити соціальний блок, бо в Україні понад 10 млн людей живуть за межею бідності.
Уряд також вирішив розділити Міністерство ветеранів та окупованих територій.
«Звичайно, ми радимося щодо тих людей, які будуть працювати в уряді. Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента – вони проходять в уряді», - додав глава уряду.
Прем’єр нагадав, що було багато фейків про те, що міністри отримують по 200-400 тисяч гривень зарплати.
«Це не відповідає дійсності, але правда, що у нас був безлад у преміях та зарплатах. Тому ми ухвалили рішення, що зарплата урядовця буде від трьох до п’яти середніх зарплат, а рівень усіх цих надбавок може бути обмежений лише розміром одного окладу. Тобто в реальних грошах це буде від 30 тис. до 50 тис. грн», – наголосив Гончарук.
Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.
Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.