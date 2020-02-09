Зміни в уряді: Гончарук розповів про розділення міністерств і нового віцепрем'єра



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Прем’єрміністр Олексій Гончарук: точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури

Уряд хоче посилити економічний та соціальний блоки

Кабінет міністрів України може посилити економічний блок новим віцепрем’єром. Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук в ефірі програми «Факти тижня».

«Багато варіантів зараз обговорюється. Ми хочемо посилити економічний блок, бо у нас фокус на залучення інвестицій. Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури», – сказав Гончарук, додавши, що це може бути новий віцепрем’єр.

Також, за його словами, планується посилити соціальний блок, бо в Україні понад 10 млн людей живуть за межею бідності.

Уряд також вирішив розділити Міністерство ветеранів та окупованих територій.

«Звичайно, ми радимося щодо тих людей, які будуть працювати в уряді. Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента – вони проходять в уряді», - додав глава уряду.

Прем’єр нагадав, що було багато фейків про те, що міністри отримують по 200-400 тисяч гривень зарплати.

«Це не відповідає дійсності, але правда, що у нас був безлад у преміях та зарплатах. Тому ми ухвалили рішення, що зарплата урядовця буде від трьох до п’яти середніх зарплат, а рівень усіх цих надбавок може бути обмежений лише розміром одного окладу. Тобто в реальних грошах це буде від 30 тис. до 50 тис. грн», – наголосив Гончарук.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.