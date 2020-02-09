Гончарук заявив про звільнення двох керівників лісгоспів



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Олексій Гончарук повідомив, що зараз в Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності

Підтвердилися скарги на двох чиновників в Закарпатській і Харківській областях, зазначив прем'єр

Двох керівників управлінь лісового та мисливського господарства у Харківській та Закарпатській областях звільнили.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз в Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності, а найголовніше - почався процес очищення галузі від корупціонерів, «який буде доведений до кінця».

«Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу - численні скарги на нього підтвердилися, тому його звільнили в першу чергу серед обласних керівників», - повідомив Гончарук.

Також він повідомив про звільнення директора ДП «Гутянське лісове господарство» Віктора Сиси, результати перевірки діяльності якого виявилися «вражаючими».

«Обсяги незаконних рубок на підприємстві оцінено в 32 млн державних збитків. Борги підприємства - 30 млн. Фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан і закупівля транспортних засобів без погодження з Держлісагентством. Всю цю інформацію передали в правоохоронні органи. Тепер вони повинні провести повноцінне розслідування, а винні - понести відповідальність», - заявив Гончарук.

Як відомо, у вересні 2019 року Кабмін звільнив голову Держлісагентства Володимира Бондаря.

Наприкінці року уряд призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Кабінет міністрів передав Державне агентство рибного господарства та Державне агентство лісових ресурсів від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.