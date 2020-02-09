Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру легенди «Динамо» на посаду міністра
Ідею з призначенням Шовковського в уряді ще «серйозно не обговорювали»
Прем’єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що пропонував кандидатуру ексфутболіста «Динамо» та збірної України на посаду міністра.
Про це Гончарук розповів в ефірі програми «Факти тижня».
Він підтвердив, що запропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.
«Але серйозно ми цю ідею ще не обговорювали», – сказав він.
Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.
Нагадаємо, цього тижня ЗМІ повідомляли, що скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра.
Як відомо, Кабмін у 2019 році об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства - Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.
Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.