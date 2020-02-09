Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру легенди «Динамо» на посаду міністра



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Олександр Шовковський може стати міністром молоді та спорту

Ідею з призначенням Шовковського в уряді ще «серйозно не обговорювали»

Прем’єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що пропонував кандидатуру ексфутболіста «Динамо» та збірної України на посаду міністра.

Про це Гончарук розповів в ефірі програми «Факти тижня».

Він підтвердив, що запропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

«Але серйозно ми цю ідею ще не обговорювали», – сказав він.

Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.

Нагадаємо, цього тижня ЗМІ повідомляли, що скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра.

Як відомо, Кабмін у 2019 році об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства - Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.