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    Політика

    Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру легенди «Динамо» на посаду міністра

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    Олександр Шовковський може стати міністром молоді та спорту - Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру легенди «Динамо» на посаду міністра
    Олександр Шовковський може стати міністром молоді та спорту

    Ідею з призначенням Шовковського в уряді ще «серйозно не обговорювали»

    Прем’єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що пропонував кандидатуру ексфутболіста «Динамо» та збірної України на посаду міністра.

    Про це Гончарук розповів в ефірі програми «Факти тижня».

    Він підтвердив, що запропонував кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.

    «Але серйозно ми цю ідею ще не обговорювали», – сказав він.

    Гончарук також розповів про зміни в уряді, розділення міністерств і нового віцепрем'єра.

    Нагадаємо, цього тижня ЗМІ повідомляли, що скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра.

    Як відомо, Кабмін у 2019 році об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства - Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.

    Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак

    Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.

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      Кабмін НОВИНИ ФУТБОЛУ кадрові зміни політика ФК «Динамо» Олександр Шовковський уряд Міністерство молоді і спорту України Олексій Гончарук
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