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    Прем’єр: з 1 березня в Україні стартує програма «Велике будівництво»

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    В уряді анонсували початок масштабного будівництва та капітального ремонту шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні - Прем’єр: з 1 березня в Україні стартує програма «Велике будівництво»
    В уряді анонсували початок масштабного будівництва та капітального ремонту шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні

    У кожній області має бути погоджений із Міністерством розвитку громад і територій перелік об'єктів, які планують побудувати або відремонтувати протягом року

    Із 1 березня 2020 року в Україні стартує програма «Велике будівництво». Про це 7 лютого на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє пресслужба уряду.

    «Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Із боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалося вчасно. Головна задача керівників ОДА – це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами і координація роботи на місцях»,– сказав прем'єр.

    За його словами, у кожній області має бути погоджений із Міністерством розвитку громад і територій перелік об'єктів, які планують побудувати або відремонтувати протягом року. Список мають узгодити до 14 лютого.

    Окремо керівники областей мають погодити з Укравтодором список доріг, які планують побудувати або реконструювати. Перевагу надають дорогам до опорних шкіл та лікарень. У Кабміні повідомили, що шість областей уже затвердили перелік доріг, а ще 13 – у процесі затвердження. Ще шість областей не подали в Укравтодор жодного документа.

    Плани реконструкції та будівництва голови ОДА повинні будуть презентувати в Києві наступного тижня.

    До слова, минулого року будівельний сектор в Україні зріс на 20%.

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