Гончарук пояснив, чому подарував главі МЗС Угорщини футболку з номером 12



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Прем’єрміністр Олексій Гончарук і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обмінялися футбольними футболками

Олексій Гончарук впевнений, «в українського та угорського народів велике майбутнє»

Прем’єрміністр Олексій Гончарук подарував міністру зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто футболку української збірної з номером 12, щоб «він та його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС та НАТО».

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що у п’ятницю мав зустріч з Петером Сіярто — міністром закордонних справ Угорщини.

«Обговорили з ним, як нашим країнам налагодити конструктивний двосторонній діалог. Ми прагнемо, аби Будапешт розблокував роботу Комісії Україна-НАТО. Для цього угорська сторона просила про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту — і ми це зробили!», — написав Гончарук і додав, що тепер м’яч на полі Угорщини.

Також прем’єр розповів про обмін подарунками.

«Як виявилось, він (Сіярто — ред.) також футбольний вболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний дарунок — футболку української збірної з номером 12. Як ви, певно, знаєте, такого номеру не існує. Цей номер — номер уболівальника. Я сказав Петеру, що хотів би, аби він та його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС та НАТО», — написав Гончарук.

За його словами, «Петер знає про те, що також полюбляю футбол, і подарував мені футболку з іменем легендарного угорського футболіста — Ференца Пушкаша».

«Дякую Петеру за зустріч! Упевнений, в українського та угорського народів велике майбутнє!», — резюмував Гончарук.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з Сіярто заявив, що Україна ухваленням закону «Про повну загальну середню освіту» врегулювала мовне питання для нацменшин і розраховує на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.

До слова, глава Міносвіти України Ганна Новосад відхилила «мовні» пропозиції Сіярто: «Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин».