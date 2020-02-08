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    Політика

    Гончарук пояснив, чому подарував главі МЗС Угорщини футболку з номером 12

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    Прем&rsquo;єрміністр Олексій Гончарук і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обмінялися футбольними футболками - Гончарук пояснив, чому подарував главі МЗС Угорщини футболку з номером 12
    Прем’єрміністр Олексій Гончарук і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обмінялися футбольними футболками

    Олексій Гончарук впевнений, «в українського та угорського народів велике майбутнє»

    Прем’єрміністр Олексій Гончарук подарував міністру зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто футболку української збірної з номером 12, щоб «він та його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС та НАТО».

    Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

    Він повідомив, що у п’ятницю мав зустріч з Петером Сіярто — міністром закордонних справ Угорщини.

    «Обговорили з ним, як нашим країнам налагодити конструктивний двосторонній діалог. Ми прагнемо, аби Будапешт розблокував роботу Комісії Україна-НАТО. Для цього угорська сторона просила про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту — і ми це зробили!», — написав Гончарук  і додав, що тепер м’яч на полі Угорщини.

    Також прем’єр розповів про обмін подарунками.

    «Як виявилось, він (Сіярто — ред.) також футбольний вболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний дарунок — футболку української збірної з номером 12. Як ви, певно, знаєте, такого номеру не існує. Цей номер — номер уболівальника. Я сказав Петеру, що хотів би, аби він та його уряд стали справжніми вболівальниками України на шляху до ЄС та НАТО», — написав Гончарук.

    За його словами, «Петер знає про те, що також полюбляю футбол, і подарував мені футболку з іменем легендарного угорського футболіста — Ференца Пушкаша».

    «Дякую Петеру за зустріч! Упевнений, в українського та угорського народів велике майбутнє!», — резюмував Гончарук.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з Сіярто заявив, що Україна ухваленням закону «Про повну загальну середню освіту» врегулювала мовне питання для нацменшин і розраховує на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.

    До слова, глава Міносвіти України Ганна Новосад відхилила «мовні» пропозиції Сіярто: «Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин».

    МЗС ЄС міністр НАТО Будапешт Угорщина навчання Україна уряд Олексій Гончарук
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