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    Президент Албанії скасував призначені на 30 червня вибори

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    Акція протесту в Албанії - Президент Албанії скасував призначені на 30 червня вибори
    Акція протесту в Албанії

    Ілір Мета своє рішення скасувати вибори пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії

    Президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори, передає Associated Press.

    Своє рішення скасувати вибори він пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії.

    За словами Мети, поточні обставини не забезпечують необхідних умов для проведення "справжніх, демократичних, представницьких і всеосяжних виборів" наприкінці цього місяця.

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    Нагадаємо, днями в столиці Албанії - Тирані - тисячі жителів вийшли на протест проти чинного уряду із вимогою провести дострокові вибори.

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