Президент Албанії скасував призначені на 30 червня вибори



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Акція протесту в Албанії

Ілір Мета своє рішення скасувати вибори пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії

Президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори, передає Associated Press.

Своє рішення скасувати вибори він пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії.

За словами Мети, поточні обставини не забезпечують необхідних умов для проведення "справжніх, демократичних, представницьких і всеосяжних виборів" наприкінці цього місяця.

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Нагадаємо, днями в столиці Албанії - Тирані - тисячі жителів вийшли на протест проти чинного уряду із вимогою провести дострокові вибори.