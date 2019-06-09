Президент Албанії скасував призначені на 30 червня вибори
Акція протесту в Албанії
Ілір Мета своє рішення скасувати вибори пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії
Президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори, передає Associated Press.
Своє рішення скасувати вибори він пояснив необхідністю знизити політичну напругу в Албанії.
За словами Мети, поточні обставини не забезпечують необхідних умов для проведення "справжніх, демократичних, представницьких і всеосяжних виборів" наприкінці цього місяця.
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Нагадаємо, днями в столиці Албанії - Тирані - тисячі жителів вийшли на протест проти чинного уряду із вимогою провести дострокові вибори.