Президент Чехії дорікнув посольству Росії, що йому не налили горілки
- Сьогодні, 14:23
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Президент Чехії Мілош Земан
Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою
Президент Чехії Мілош Земан на урочистостях у російському посольстві з нагоди Дня перемоги над нацизмом зауважив, що не має чого випити до тосту.
Про це передає TN.cz.
Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою.
«На закінчення я хотів би тост на здоров'я. Але мені дали тільки мінералку», - сказав на закінчення свого привітання президент.
У зустрічі взяв участь також колишній президент Вацлав Клаус та деякі інші політики.
Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.