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    Президент Чехії дорікнув посольству Росії, що йому не налили горілки

    • Сьогодні, 14:23
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    Президент Чехії Мілош Земан
    Президент Чехії Мілош Земан

    Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою

    Президент Чехії Мілош Земан на урочистостях у російському посольстві з нагоди Дня перемоги над нацизмом зауважив, що не має чого випити до тосту.

    Про це передає TN.cz.

    Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою.

    «На закінчення я хотів би тост на здоров'я. Але мені дали тільки мінералку», - сказав на закінчення свого привітання президент.

    У зустрічі взяв участь також колишній президент Вацлав Клаус та деякі інші політики.

    Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

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