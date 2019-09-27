Президент Латвії закликав в ООН бути обачними зі штучним інтелектом



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Президент Латвії вважає, що ООН має активно «заохочувати дискусію» щодо захисту персональних даних у кіберпросторі

Президент Латвії Егіл Левітс під час виступу в ООН запропонував міжнародній спільноті розробити чіткі правила застосування штучного інтелекту, бо ця сфера швидко розвивається і потребує контролю.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Коли ми відчуваємо, що за нами стежать, то часто змінюємо власну поведінку та мову. Потенційні загрози незалежності наших думок та дій лише зростатимуть упродовж наступних років, зважаючи на швидкий розвиток штучного інтелекту. Не можна дозволяти штучному інтелекту ухвалювати юридично зобов’язуючі рішення замість людей. Люди повинні зберігати контроль», — наголосив він.

Також президент Латвії вважає, що ООН має активно «заохочувати дискусію» щодо захисту персональних даних у кіберпросторі, «особливо щодо етичних та юридичних стандартів використання персональних даних».

«Останнім часом все більше використовується розпізнавання облич. За нами постійно ведеться стеження. Однак, правила, що регулюють зберігання та захист цих даних, щонайменше непевні. Наші дані можуть легко стати загрозою для приватності», — сказав Левітс.