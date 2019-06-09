Президент Мексики зателефонував Трампу та запропонував дружити



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Андрес Мануель Лопес Обрадор погоровив з Дональдом Трампом

Підтверджую нашу готовність до дружби, діалогу та співпраці на благо наших народів, - Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили відновлення дружніх зв'язків. Про це президент Мексики написав у Twitter.





«Мав телефонну розмову з президентом Трампом. Я сказав йому, що, перебуваючи в Тіхуані, не погрожуватиму йому кулаком, а простягну йому руку. Підтверджую нашу готовність до дружби, діалогу та співпраці на благо наших народів», - написав Обрадор.

Тіхуана - прикордонне мексиканське містечко, де має відбутися наступна зустріч президентів Мексики та США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні 15 лютого, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Одночасно він оголосив про виділення в рамках надзвичайного стану $8 мільярдів, які спрямують на будівництво.

Додамо, що уряд США припинив роботу 22 грудня 2018 року, після того, як глава Білого дому Дональд Трамп не зміг домовитися з Конгресом про бюджет на 2019 рік. У нього, на думку американського лідера, повинні були бути включені витрати у розмірі $5,7 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Пізніше Сенат США ухвалив резолюцію про скасування надзвичайного стану на американо-мексиканському кордоні, введеного у лютому президентом Дональдом Трампом. Трамп вперше за часів своєї каденції ветував рішення Сенату.