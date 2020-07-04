Президент нагородив двадцятьох рятувальників за мужність
Рятувальники нагороджені «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Президент України Володимир Зеленський нагородив рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Відповідний указ №267/2020 оприлюднений на сайті Глави держави.
Зазначається, що рятувальники нагороджені «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку».
Зокрема, низку рятувальників нагороджено орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За бездоганну службу» III ступеня.
Орденом Данила Галицького президент нагородив полковника служби цивільного захисту Олега Держанівського.