Google присвятив дудл Дню Незалежності України



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При натисканні на картинку платформа відкриває пошук за ключовими словами «День Незалежності України 2019»

Тематичний малюнок від 24 серпня містить український прапор на тлі неба

Google присвятив Doodle Дню Незалежності України, який святкується сьогодні, 24 серпня.

Тематичний малюнок від 24 серпня містить український прапор на тлі неба. При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами «День Незалежності України 2019».

Як відомо, 24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Зокрема, відбудеться церемонія покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час подій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, які розмалюють діти синіми та жовтими відбитками долонь.

У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти. Також на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор.