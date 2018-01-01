Президент Польщі підписав закон про заборону торгівлі по неділях

Вводиться обмеження торгівлі в переддень Різдва і в суботу перед Великоднем

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях. Про це повідомляє агентство PAP. Повідомляється, що прийнятий закон спрямований на те, щоб дати можливість працівникам торгівлі проводити неділю разом з сім'ями. Згідно із законом винятки можуть бути зроблені для інтернет-магазинів, аптек, магазинів на



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Анджей Дуда

Вводиться обмеження торгівлі в переддень Різдва і в суботу перед Великоднем

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях.

Про це повідомляє агентство PAP.

Повідомляється, що прийнятий закон спрямований на те, щоб дати можливість працівникам торгівлі проводити неділю разом з сім'ями.

Згідно із законом винятки можуть бути зроблені для інтернет-магазинів, аптек, магазинів на заправках і торгових точок при хлібопекарнях, де продукція реалізується за графіком, а також підприємств сімейного бізнесу.

Крім того, тепер вводиться обмеження торгівлі в переддень Різдва і в суботу перед Великоднем - до 14:00.

Зазначено ,що вказаний закон буде реалізовуватися поетапно, зокрема в 2018 році заборона буде діяти дві неділі в місяць, в 2019 - три, і тільки до 2020 року вся торгівля по неділях буде заборонена.