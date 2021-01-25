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    Президент Португалії переобрався на другий термін

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-author">Марселу Ребелу де Соуза голосує на президентських виборах</div> <div></div> </div> </div> - Президент Португалії переобрався на другий термін
    Марселу Ребелу де Соуза голосує на президентських виборах
    Фото: dpa

    На тлі пандемії явка на виборах була рекордно низькою

    На виборах президента Португалії зі значним відривом переміг чинний президент Марсело Ребелу де Соуза.

    Про це повідомляє DPA. 

    Після підрахунку 99% голосів Центральною виборчою комісією, 72-річний правоцентрист де Соуза отримав 61% голосів виборців. Це ще більше, аніж голоси, які забезпечили йому перемогу попереднього разу - 5 років тому він отримав 52%.

    Колишня депутатка європарламенту, кандидат від соціалістів Ана Гомеш опинилася на другому місці з 12,7% голосів, а лідер правої партії Chega! Андре Вентура - на третьому, з 11,9% голосів. 

    Явка виборців склала 40%, побивши рекорд найнижчої явки 2011 року, коли на дільниці прийшли 46.5% виборців. Насамперед такі результати пов’язують з пандемією. 

    Перемога Марсело Ребелу де Соузи зі значним відривом була очікуваною, хоча й були прогнози, що його рейтингам може зашкодити дедалі гірша ситуація з коронавірусом.

    Останні сім днів у Португалії приріст нових випадків становив близько 750 на 100 000 населення. Зараз це - один з найвищих показників у світі. Минулого тижня Португалія багато днів поспіль реєструвала нові рекорди за кількістю померлих від епідемії.

    Чинний президент заслужив особливу повагу за те, що конструктивно співпрацює з лівоцентристським урядом Антоніу Кошти, що підтримує стабільність у країні.

    Після перемоги де Соуза подякував виборцям за довіру та заявив, що на перший час вважає найпершою місією для себе та всієї країни боротьбу з пандемією коронавірусу.

    Консерватор Соуза перший раз виграв вибори президента Португалії в січні 2016 року, тоді за нього проголосували 52% виборців.

    Теги: Португалія президент Марсело
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