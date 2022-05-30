Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Уже восьма загибель журналіста при виконанні професійних обов'язків при висвітленні війни
Від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф.
Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.
Факт загибелі журналіста французького новинного телеканалу BFM TV підтверджує голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Національна спілка журналістів України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого журналіста, французьким національним спілкам журналістів, з якими НСЖУ входить до складу Європейської федерації журналістів.
Загибель Фредеріка – уже восьма смерть журналіста при виконанні професійних обов'язків при висвітленні війни Росії проти України.
Загалом на сьогодні за даними НСЖУ загинуло 32 – ТРИДЦЯТЬ ДВА – медійники (журналісти при виконанні, цивільні жертви і військовослужбовці..). Причина смертей наших колег одна. Війна...
Журналісти важливі!
Джерело: блог Сергія Томіленка