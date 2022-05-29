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  4. У боях біля Попасної загинув журналіст Віталій Дерех
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    Події в Україні

    У боях біля Попасної загинув журналіст Віталій Дерех

    34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару - У боях біля Попасної загинув журналіст Віталій Дерех
    34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару
    фото: Андрій Ковальов/Facebook.

    Віталій Дерех був командиром протитанкового відділення

    У боях біля міста Попасна Луганської області загинув журналіст Віталій Дерех із Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політолог Андрій Ковальов.

    Зазначається, що 34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару у суботу, 28 травня. Він був митцем, пластуном, членом куреня «Орден Залізної Остроги».

    Віталій Дерех. Фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

    Віталій Дерех. Фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

    «Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору. Не боявся небезпеки і смерті…», – ідеться у повідомленні.

    Віталій Дерех був командиром протитанкового відділення. Він захищав Україну на фронті з 2014 року, воював в «Айдарі».

    Нагадаємо, у полон до окупантів потрапив телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон. Він був мобілізований до лав Збройних Сил. До того працював у Миколаївській філії «Суспільного».

    Раніше повідомлялося, що у Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів.

    Також журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.

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    Теги: росія окупанти війна Попасна Україна Facebook журналіст премія окупація Андрій Ковальов час #stoprussia
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    У боях біля Попасної загинув журналіст Віталій Дерех