Журналіст показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем

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Журналіст Олексій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook оприлюднив добірку світлин із «кладовища» автівок, спалених та зрешечених окупантами під час тимчасової окупації Київщини.

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