Журналіст показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем
Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів
фото: Олексій Гордєєв / Facebook
Рашисти лишили по собі руїни...
Журналіст Олексій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook оприлюднив добірку світлин із «кладовища» автівок, спалених та зрешечених окупантами під час тимчасової окупації Київщини.
Звалище розташовується в Ірпені.
«Ірпінське кладовище машин: майбутній меморіал?», – підписав фото автор.
Нагадаємо, розмінування Ірпеня завершено, але небезпечні місця залишились.
Раніше мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків.
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