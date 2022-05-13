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    Журналіст показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем

    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів - Журналіст показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів
    фото: Олексій Гордєєв / Facebook

    Рашисти лишили по собі руїни...

    Журналіст Олексій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook оприлюднив добірку світлин із «кладовища» автівок, спалених та зрешечених окупантами під час тимчасової окупації Київщини.

    Звалище розташовується в Ірпені.

    «Ірпінське кладовище машин: майбутній меморіал?», – підписав фото автор.

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    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook
    Автівки спалені та продірявлені вистрілами окупантів. фото: Олексій Гордєєв / Facebook

    Нагадаємо, розмінування Ірпеня завершено, але небезпечні місця залишились.

    Раніше мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина звалище Україна Facebook журналіст окупація #stoprussia
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    Журналіст показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем