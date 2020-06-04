Президент прокоментував призначення Ткаченка на посаду міністра культури



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Ткаченко: Зеленський – мій товариш. Але я не належу до категорії його близьких друзів

Зеленський зазначив, що працював з Ткаченком багато років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Ткаченко є досвідченою людиною в галузі культури і працює в ній все своє життя.

Про це президент заявив журналістам у Хмельницькій області до призначення Верховною Радою Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

На запитання, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури, Зеленський відповів: «Нормально. Він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він в цій галузі все своє життя».

Раніше Ткаченко так охарактеризував свої стосунки із чинним президентом: «Зеленський – мій товариш. Але я не належу до категорії його близьких друзів».

Як повідомлялось, сьогодні, 4 червня, Верховна Рада призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Ткаченко був обраний до парламенту за списком партії «Слуга народу», очолював Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомлялося, 1 червня Олександр Ткаченко підтвердив, що погодився очолити міністерство культури.

Між іншим, гільдія кінематографістів Одеси просила Разумкова не призначати Ткаченка міністром культури.

Раніше повідомлялося, що трудовий колектив держпідприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів» (ДП «Укркінохроніка») звернувся до Зеленського із проханням захистити від спроб голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення держпідприємства.

Нагадаємо, спливли подробиці приватизації «Одеської кіностудії»: Ткаченка звинуватили у підробці документів.

Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досьогодні залишалася вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.