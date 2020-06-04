Рада проголосувала за призначення Ткаченка міністром культури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському

«За» призначення Олександра Ткаченка проголосували 263 депутати

Верховна Рада сьогодні, 4 червня, проголосувала за призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

«За» призначення Олександра Ткаченка проголосували 263 депутати.

Депутати проголосували за дострокове припинення обов'язків народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Ткаченка.

Як повідомлялося, 1 червня Олександр Ткаченко підтвердив, що погодився очолити міністерство культури.

Між іншим, гільдія кінематографістів Одеси просила Разумкова не призначати Ткаченка міністром культури.

Раніше повідомлялося, що трудовий колектив держпідприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів» (ДП «Укркінохроніка») звернувся до Зеленського із проханням захистити від спроб голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення держпідприємства.

Нагадаємо, спливли подробиці приватизації «Одеської кіностудії»: Ткаченка звинуватили у підробці документів.

Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишалася вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.

Читайте також:



