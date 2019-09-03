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    Україна стала основним постачальником пшениці до країн Євросоюзу

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    Україна стала основним постачальником пшениці до країн Євросоюзу

    За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна

    Станом на кінець серпня Україна збільшила експорт м'якої пшениці до країн Євросоюзу більше ніж у 6 разів у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року - з 29,7 тисячі тонн до 188,8 тисячі тонн.

    Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

    Зазначається, що це дозволило Україні стати основним постачальником м'якої пшениці у Євросоюз із часткою 42% у загальному обсязі імпорту.

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    Водночас, як повідомляється, обсяги закупівлі м'якої пшениці з Росії знизилися до 42,4 тис. тонн, а частка російської пшениці в загальному обсязі імпорту скоротилася з 32% роком раніше до майже 10%.

    Усього в період із 1 липня до 25 серпня 2019 року імпорт пшениці країнами ЄС виріс на 11% - до 448 тис. тонн.

    За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 млн тонн більше, ніж у минулому маркетинговому році.

    Також нагадаємо, що Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.

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    ЄС експорт Європа торгівля імпорт бізнес пшениця Україна
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