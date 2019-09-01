Зеленський пообіцяв прем’єру Бельгії впроваджувати реформи



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Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем Фото: пресслужба президента України

Зеленський подякував Бельгії за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі

Сьогодні, 1 вересня, у Варшаві президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем. Зустріч відбулася у рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зеленський подякував за практичну підтримку нашої держави у низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі.

«Життя людей для нас – пріоритет. Дякую Бельгії за реабілітацію та лікування наших хлопців», – зазначив він.

Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках Нормандського формату.

Мішель також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

Натомість Зеленський зазначив, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи. Насамперед ідеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду та перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо він наголосив на важливості впровадження реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.

«Ми справді впроваджуватимемо реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху», – наголосив президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.