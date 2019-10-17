Президент України підписав закон для захисту бізнесу від контролерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський підписав Закон №165-ІХ

Закон сприятиме зменшенню незаконних або безпідставних відмов бізнесу у видачі дозвільних документів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №165-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру... У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

«Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності», - додали у пресслужбі глави держави.

До слова, у середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про субсидії іноземним кіновиробникам.