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    Зеленський підписав закон про субсидії іноземним кіновиробникам

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    Зеленський підписав закон про субсидії іноземним кіновиробникам

    Закон націлений на сприяння залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні

    У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський схвалив закон «Про внесення змін у закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» про державну субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Згідно з документом, єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії. Зазначено, що обов'язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення повинно істотно знизити відповідні корупціогенні ризики.

    Закон має на меті сприяти залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

    Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у випадку, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

     

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