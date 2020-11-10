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    Президент Вірменії: Я дізнався про «припинення війни» у Карабасі з преси

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    Армен Саркісян: Я невідкладно ініціюю політичні консультації щодо цієї угоди - Президент Вірменії: Я дізнався про «припинення війни» у Карабасі з преси
    Армен Саркісян: Я невідкладно ініціюю політичні консультації щодо цієї угоди
    Фото: прес-служба президента Вірменії

    Армен Саркісян обурився ігноруванням позиції президента при узгодженні заяви про припинення бойових дій

    Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що з ним ніхто не консультувався щодо підписання угоди про припинення війни в Нагірному Карабасі.

    «З преси я дізнався також про умови припинення війни. Щодо цього документа зі мною як з президентом республіки будь-яких нарад або обговорень не було, в кожних переговорах я не брав участі» – цитує заяву Саркісяна Радио Азатутюн.

    За словами Саркісяна, врегулювання карабаського конфлікту є «питанням загальнонаціонального значення, будь-який крок щодо нього має бути предметом всебічних консультацій і обговорень».

    «З огляду на обумовлену ситуацією, що склалася глибоке занепокоєння великої маси народу, невідкладно ініціюю політичні консультації з метою в найкоротші терміни узгодити рішення, що випливають з нашого порядку захисту загальнонаціональних інтересів», – зазначив Саркісян.

    9 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент РФ Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали заяву про повне припинення  військових дій з 10 листопада 2020 року.

    Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, російські миротворці будуть введені до регіону строком на п'ять років.  Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".  Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде і турецький контингент.

    Прем'єр Пашинян назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    У Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

    Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії.

    З 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.


    Росія Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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