Алієв назвав мету Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі



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Ільхам Алієв Наша основна мета полягає у відновленні територіальної цілісності Азербайджану

Азербайджанський президент вимагає від Вірменії графік виведення військ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія має надати графік виведення своїх військ з Нагірного Карабаху.

Про це він заявив в інтерв'ю Al Arabiya, яке опублікувала його пресслужба.

Алієв пояснив, що цей графік буде затверджений співголовами Мінської групи ОБСЄ.

Він назвав це необхідною умовою для того, щоб сторони зробили спробу досягти припинення вогню.

«Наш контрнаступ був успішним. Нам вдалося звільнити частину окупованих територій. Наша основна мета полягає у відновленні територіальної цілісності Азербайджану», - сказав Алієв.

«Вірменія повинна припинити агресивні дії, вони повинні взяти на себе зобов'язання щодо виведення своїх військ з наших територій. Вони повинні представити нам графік виведення своїх військ з окупованих територій. І після цього ми, звичайно ж, будемо готові покласти край цій ворожнечі і відновити режим припинення вогню», - додав Алієв.

До слова, раніше соратник Путіна, президент Сирії Башар Асад звинуватив Туреччину у перекиданні «терористів» з Сирії до Карабаху.

Нагадаємо, що Азербайджан просить країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху. Зазначається, що Азербайджан звернувся до США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Як повідомлялося, Азербайджан готовий припинити військові дії, якщо Вірменія виведе війська з окупованого Нагірного Карабаху і надасть Баку чіткий план відступу.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.