За словами прем’єр-міністра Вірменії, Азербайджан нібито у липні зізнався, що не в змозі самостійно вирішувати свої проблеми безпеки

Вірменія звинуватила Азербайджан у використанні найманців у конфлікті проти невизнаної республіки Нагірний Карабах.

«Залучення найманців і терористів в агресію проти Арцаха (невизнана НКР) являє собою загрозу не тільки для Арцаха і Вірменії, а й для міжнародної безпеки, і це питання має стати предметом міжнародного розслідування», – написав на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За словами прем’єр-міністра Вірменії, Азербайджан нібито «з величезними доходами від нафти у липні 2020 року зізнався, що не в змозі самостійно вирішувати проблеми безпеки, і звернувся за допомогою до тисяч найманців».

Пашинян стверджує, що у Вірменії є докази використання Азербайджаном найманців.

Як повідомлялося, Азербайджан проти участі інших держав у конфлікті в Нагірному Карабасі.

Також 31 жовтня Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні фосфорних бомб, Баку це заперечила.

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну, де попросив допомоги.

Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.

З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.



