На Банковій перелічили успіхи роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську

Олексій Арестович похвалився, що вдалося змінити в ТКГ після його приходу

Переговори із Російською Федерацією щодо конфлікту на Сході – це план «Б» президента Зеленського. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

– У нас тільки два варіанти на Сході: перший – це відкрита або гібридна війна з Росією, і другий – це політико-дипломатичний шлях. Чим більше ініціатив на дипломатичному шляху, політичному буде, тим менше шансів на активізацію війни. Переговори – це політика президента, це його «план Б», якщо можна так сказати. Прийнята Стратегія нацбезпеки, ухвалено закон про розвідку, закон про нацспротив, збільшується чисельність Збройних сил. З іншого боку, президент і Офіс президента весь час наполягають на тому, аби утримувати Росію в переговорах. Наша політика дуже проста: якщо вони повномасштабно нападуть, вони отримають по зубах. А поки цього не сталося, ми підтримуємо переговори, – сказав Арестович.

Радник також похвалився, що вдалося змінити в ТКГ після його приходу.

– Мені один відомий український дипломат сказав: нарешті ми тепер знаємо, що говорити з питань ТКГ. Бо раніше джерел інформації про те, що відбувається у ТКГ, просто не було. Можете ставитися до Арестовича як хочете, але принаймні інформація тепер звідти є, – розповів Олексій Арестович.

Тим часом, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки». Членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова у програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» розповіла, що щоразу, коли Російська Федерація не може своїх амбіцій задовольнити в переговорному процесі, вона загострює конфлікт на Донбасі.

Додамо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 22 липня. Серед порушень – численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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