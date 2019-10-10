Президент зізнався, що в перервах на пресмарафоні йому роблять уколи



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Володимир Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос Фото: Главком

Зеленський зазначив, що після 8 годин прес-марафону почувається нормально

Президент Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.

Про це він сказав журналістам.

«Зв'язки - моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали (фахівці), які роблять мені деякі процедури. Якщо втрачу голос - повернемо», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що після 8 годин прес-марафону почувається нормально, однак голос сідає і показав жестом, що йому роблять уколи для підтримки зв'язок.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

Джерело: Українські новини