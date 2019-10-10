Порошенко відповість за все, і я навіть не хочу на це впливати, - Зеленський



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Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото6 Станіслав Груздєв, Главком

Президент упевнений, що «втома багатьох країн від України сформована повністю командою Порошенко»

П'ятий президент України Петро Порошенко відповість за всі свої дії та їх наслідки перед правоохоронними органами. Про це заявив президент Володимир Зеленський Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Пан Порошенко відповідатиме за все, що він зробив, і я навіть не хочу на це впливати. З цим будуть розбиратися правоохоронні органи», - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що не має наміру висувати зі свого боку звинувачення на адресу Порошенка, але Зеленський впевнений, що «втома багатьох країн від України сформована повністю командою Порошенко».

«Порошенко продовжує вважати себе главою країни. Це велика психологічна травма... в кожній демократичній країні одна влада йде, інша приходить», - переконаний Зеленський.

Український лідер також повідомив, що Порошенко неодноразово хотів з ним зустрітися і Зеленський відповів йому згодою на діалог. Але в той же час, за словами президента, він чує на свою адресу тільки звинувачення від колишнього президента України у всьому, що відбувається у світі.

«Я чую тільки одне, що він звинувачує нас, мене за все, що відбувається в світі, ні за що не хоче нести відповідальність. Я не буду його ні в чому звинувачувати, я прийняв Україну з усім тим, що було», - підсумував Зеленський.

Як повідомлялось, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.