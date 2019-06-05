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    Бойовики влучили ракетою у вантажівку ЗСУ з продуктами, двоє бійців загинули

    • Розсилка
    Бойовики влучили ракетою у вантажівку ЗСУ з продуктами, двоє бійців загинули
    Ілюстративне фото

    Трагедія сталася у районі населеного пункту Новоселівка Друга, також отримав поранення один військовий

    Напередодні в зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики збройних формувань РФ протитанковою керованою ракетою обстріляли вантажівку, що доставляла продукти. Загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, ще один отримав поранення. Про це сьогодні повідомляє прессцентр штабу ООС.

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    «Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також отримав поранення один український захисник», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, пораненому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.

    Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Нагадаємо, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

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