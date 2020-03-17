Президентка Швейцарії відклала візит до України



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Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга

Візит Соммаруги був запланований на 24-26 березня

Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга відклала запланований на кінець березня державний візит до України.

Про це стало відомо із повідомлення посольства Швейцарії.

Як пояснили у посольстві, візит відкладений з огляду на обов’язки глави держави у врегулюванні кризової ситуації, викликаної висловили сподівання, що візит відбудеться пізніше цього року, як тільки дозволить ситуація.

Візит був запланований на 24-26 березня.

Раніше повідомлялось, що Соммаруга планує обговорити в Україні нову програму допомоги на наступні чотири роки.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Сімонеттою Соммаругою на форумі в Давосі. На зустрічі вони обговорили просування до миру на сході України і питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а тих, хто помер – 7 174.

Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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