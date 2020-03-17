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    Президентка Швейцарії відклала візит до України

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    Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга - Президентка Швейцарії відклала візит до України
    Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга

    Візит Соммаруги був запланований на 24-26 березня

    Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга відклала запланований на кінець березня державний візит до України.

    Про це  стало відомо із повідомлення посольства Швейцарії.

    Як пояснили у посольстві, візит відкладений з огляду на обов’язки глави держави у врегулюванні кризової ситуації, викликаної висловили сподівання, що візит відбудеться пізніше цього року, як тільки дозволить ситуація.

    Візит був запланований на 24-26 березня.

    Раніше повідомлялось, що Соммаруга планує обговорити в Україні нову програму допомоги на наступні чотири роки.

    Президент Володимир Зеленський зустрівся з Сімонеттою Соммаругою на форумі в Давосі. На зустрічі вони обговорили просування до миру на сході України і питання розширення мандата місії ОБСЄ.

    Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а тих, хто помер – 7 174.

    Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

    В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

    Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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