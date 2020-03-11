Президент Швейцарії вперше приїде до України



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Президент Швейцарії Соммаруга вперше відвідає Україну

Це буде перший візит президента Швейцарії до України за всю історію незалежності

Президент Швейцарської Конфедерації вперше за історію незалежності відвідає Україну.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі головного політичного ток-шоу на телеканалі «112 Україна».

«Ми очікуємо візит президента Швейцарської Конфедерації, це буде перший візит президента Швейцарії до України за всю історію незалежної держави Україна. Швейцарія багато допомагає на сході нашої держави, і це єдина країна, яка допомагає нашим громадянам, які перебувають на території до лінії розмежування, і допомагає навіть тим, хто перебуває сьогодні на тимчасово окупованих територіях», - заявив Разумков.

За словами голови ВР, в межах зустрічей вдалося погодити позиції щодо того, щоб продовжити програму співробітництва 2020-2023 рр. щодо підтримки України, і передусім це стосується підтримки і надання гуманітарної допомоги на сході нашої держави.

Як повідомлялося, Дмитро Разумков у межах офіційного візиту до Швейцарії зустрівся з головою Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море і її заступником Ірен Келін.