Президентом Венесуели знову обрали Мадуро

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Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро перемагає на виборах глави держави

Явка склала 46%, але опозиція заявляє, що лише 30%

Президент Венесуели Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters.

«Після підрахунку 92,6% бюлетенів при участь у виборах 46,01% виборців Ніколас Мадуро отримав 5,8 млн голосів», - йдеться в повідомленні.

Опозиція заявляє, що дані про явку завищені і вона склала не більше 30%.

Дізнавшись результати виборів, один з кандидатів в президенти Харьер Бертуччі зажадав нових виборів. Він набрав понад 1 млн голосів.

Мадуро є президентом Венесуели з 2013 року. До цього обіймав посаду міністра закордонних справ.

Речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт вважає нинішні вибори в Венесуелі нелегітимними.

Президентські вибори у Венесуелі відбуваються на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Опозиція закликає бойкотувати голосування, насамперед через те, що багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах. На цих виборах перемога нинішнього президента Ніколаса Мадуро видається гарантованою, зазначають оглядачі.

США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів. Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.

Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.