США не визнають легітимності виборів у Венесуелі

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Нинішні вибори президента Венесуели є нелегітимними, наголошують у Державному департаменті США

Речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт вважає нинішні вибори в Венесуелі нелегітимними. Про це представниця Держдепу написала в неділю, 20 травня в соціальній мережі Twitter.

«Сьогоднішні так звані вибори у Венесуелі – нелегітимні», - написала Ноєрт. Вона також запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу «на вільних та чесних виборах».

Президентські вибори у Венесуелі відбуваються на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Опозиція закликає бойкотувати голосування, насамперед через те, що багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах. На цих виборах перемога нинішнього президента Ніколаса Мадуро видається гарантованою, зазначають оглядачі.

США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів. Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.

Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.

Джерело: Deutsche Welle