Прихильники Порошенка проти репортера News One: відео, яке потрапило до прямого ефіру



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Учасники акції подяки Порошенку освистали знімальну групу NewsOne

Після того, як українці провели акцію подяки Петрові Порошенку під Адміністрацією Президента, на місці спалахнув конфлікт між учасниками акції та журналістами NewsOne.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Люди скандували «Дякуємо!».

«Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

Після акції кореспондент у прямому ефірі почав підходити до людей і задавати питання, чому вони прийшли на акцію і за що дякували Порошенку. Спочатку люди спокійно відповідали на запитання, але після того, як дізналися, що дають коментарі телеканалу NewsOne, почали відмовлятись відповідати на питання.

Через хвилину люди обступили знімальну групу NewsOne, почали обзивати журналістів пропагандистами і тими, хто працює на Росію та створює фейки. Вони скандували «Ганьба!», а також освистали знімальну групу.

Навколо журналіста зібралося дуже багато обурених людей, які кричали, тим самим зірвали прямий ефір NewsOne.

Окрім того, ще під час акції люди освистали знімальну групу телеканалу «1+1».

Учасники акції завадили журналісту «1+1» Дмитру Фурдаку вийти в прямий ефір у випуску новин ТСН вигуками «Ганьба!» і «Ганьба «плюсів!».

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.