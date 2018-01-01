Прихильники Саакашвілі заявляють, що їх побила охорона маєтку Луценка

«Рух нових сил» стверджує, що у нападі брали участь близько 100 охоронців Луценка

Джумбер Дангадзе, батько арештованого соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, стверджує, що охорона маєтку генерального прокурора Юрія Луценка побила двох активістів. Відповідну заяву поширив «Рух нових сил». За словами чоловіка, напад нібито стався після того, як активісти зняли на відео розмову з п'яним генпрокурором.



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Будинок Луценка

«Рух нових сил» стверджує, що у нападі брали участь близько 100 охоронців Луценка

Джумбер Дангадзе, батько арештованого соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, стверджує, що охорона маєтку генерального прокурора Юрія Луценка побила двох активістів. Відповідну заяву поширив «Рух нових сил».

За словами чоловіка, напад нібито стався після того, як активісти зняли на відео розмову з п'яним генпрокурором.

Дангадзе пояснив, що після акції у суботу, у розбитому наметі залишились два товариші Северіона Дангадзе, активісти з наметового містечка під Верховною Радою.

«До них підійшов нетверезий генеральний прокурор, який виявляється, має функції верховного судді, назвавши Северіона злочинцем! Спочатку, Луценко нахабно заявив, що мій син буде сидіти 10 років і це, виявляється, вже вирішено. Але після того як друзі Северіона пояснили йому, що у генпрокурора немає таких повноважень, він втік у свій особняк», - заявив він.

За його словами, хлопці зафіксували все на відеокамеру, а Луценко нібито дав наказ своїм охоронцям їх побити.

«Так як це все було зафіксовано на камеру, його посилена охорона приблизно зі ста чоловік, отримавши наказ, злісно побила двох беззахисних активістів незаконно забрала і розбила відеокамеру. Причому один з побитих, громадянин США, який вже довів до відома про те, що сталося, посольство Америки», - заявив Дангадзе.

Один з постраждалих зараз знаходиться в лікарні, стверджує також він.

До будинку генпрокурора знову прибули активісти, батько Северіона Дангадзе хоче поспілкуватись з Луценком, втім того, за словами активістів, скоріш за все вже вивезли з дому. Активісти запевняють, що будуть пікетувати доки Луценко не вийде до них, інформує «Рух нових сил».

Нагадаємо, 24 лютого активісти провели біля будинку Луценка акцію з вимогою відпустити Северіона Дангадзе, розбили намет та оголосили про безстрокове пікетування.