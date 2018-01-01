Прихильники Саакашвілі оголосили безстроковий пікет під будинком Луценка

Біля будинку Луценка було розбито намет і оголошено безстрокову акцію протесту

Прихильники екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі у суботу прийшли під будинок генпрокурора України Юрія Луценка та оголосили безстроковий пікет. Про це повідомляє 112 Україна. «Цього разу приводом для висловлення протесту стали не події довкола їхнього лідера. Вимагали звільнити соратника



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Будинок генпрокурора Юрія Луценка

Біля будинку Луценка було розбито намет і оголошено безстрокову акцію протесту

Прихильники екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі у суботу прийшли під будинок генпрокурора України Юрія Луценка та оголосили безстроковий пікет.

Про це повідомляє 112 Україна.

«Цього разу приводом для висловлення протесту стали не події довкола їхнього лідера. Вимагали звільнити соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе», - йдеться у повідомленні.

По закінченні мітингу біля будинку Луценка було розбито намет і оголошено безстрокову акцію протесту.

Раніше прокуратура оголосила підозру Дангадзе за ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256 КК України («Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»), ч.4 ст.110-2 КК («Захоплення державної влади»).

Зокрема, ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомляв «Главком», 29 січня Печерський районний суд міста Києва подовжив арешт Северіона Дангадзе на 60 днів. Строк дії ухвали до 31 березня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.