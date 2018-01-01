Прикордонники затримали українку, яка була учасницею «Оплоту»

Жінка прямувала з окупованої на підконтрольну Україні територію

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску «Новотроїцьке» українські прикордонники затримали мешканку окупованого Донецька, яка виявилась учасницею незаконного угрупування бойовиків «Оплот». Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Жінка прямувала з окупованої на підконтрольну Україні територію. Під час



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Жінка прямувала з окупованої на підконтрольну Україні територію

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску «Новотроїцьке» українські прикордонники затримали мешканку окупованого Донецька, яка виявилась учасницею незаконного угрупування бойовиків «Оплот».

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Жінка прямувала з окупованої на підконтрольну Україні територію.

Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що вона входила до складу воєнізованих формувань самоназваної «ДНР».

«У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ «Оплот», де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась проходити службу у бойовиків», — йдеться у повідомленні.

Наразі жінку передано поліції, правоохоронці встановлюють, ким насправді вона була.

Громадянку України підозрюють у правопорушенні за ч.1 ст. 260 (створення непередбачено законами України воєнізованих формувань) КК.